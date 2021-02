Vanekriminell dømt for trusler og mindre tyverier

nyheter

Han har også forsøkt å gjennomføre en rekke rehabiliteringer for å komme seg ut av rusmisbruk, og har i perioder klart å leve et tilnærmet normalt liv, før han falt tilbake til rusen igjen. Stadige fengselsopphold med ujevne mellomrom over en periode på flere tiår har ikke hatt noen stor effekt på rehabiliteringen av mannen. Han slapp å sone denne gangen også. I stede dømte Trondenes tingrett han til betinget fengsel på 90 dager, med fire år prøvetid, og med forbehold om at han gjennomfører et narkotikaprogram med domstolskontroll.

Ville slippe varetekt, men tålmodigheten med den narkomane harstadværingen er slutt Mannen i 30-årene er anklaget for å ha oppbevart og/eller solgt en mengde brukerdoser av amfetamin og andre stoffer i løpet av 2019. Alt skal ha skjedd i Harstad.

I tillegg til den betingede fengselsstraffen må han betale litt over 600 kroner i erstatning til ofrene for tyveriene, og 1500 kroner i saksomkostninger til det offentlige.