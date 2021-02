nyheter

Fornærmedes mor forklarte i Trondenes tingrett at fornærmede ringte henne i starten av mai 2019 og fortalte at hun hadde gjemt seg i Generalhagen for å komme unna tiltalte.

Ifølge domspapirene kjørte moren så til Generalhagen, der hun fikk øye på tiltalte som sirkulerte rundt parken.