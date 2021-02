Flertall for lavere fergepriser

nyheter

Forslaget lyder som følger:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med forslag til reduserte fergetakster allerede for inneværende år, og en forpliktende plan for halvering av fergepriser på både riksveg- og fylkesvegsamband. Løsninger for lavere takster for pendlere skal prioriteres og reduksjonen skal finansieres av staten.»

Forslaget vil dermed få flertall i Stortinget.

Forslaget vil bli stemt over i forbindelse med behandlingen av økonomiske tiltak i møte med pandemien, som skal opp i Stortinget i morgen, 23. februar 2021, melder partiene i en pressemelding.