Samisk kortfilm - publikum ble både rørt og glad

"Ealát" er laget av Elle Márjá Eira og "Ribadit" av Elle Sofe Sara. Begge filmene utforsker samiske tradisjoner på spennende og moderne måter ifølge Harstad kinos hjemmeside.

Kinosjefen Helene Hokland forteller at visningen er et samarbeid mellom Harstad Kino og Komiteen for 6. februar. Akkurat da ble hun avbrutt av komiteleder Barbro Hætta.



- Har dere hørt det samiske ordet Verdde. Det er et samisk utrykk som handler om at venner hjelper hverandre. Det var vanlig at samene som flyttet til kysten hadde en Verdde som hjalp de i starten. Det kunne være snakk om å bytte kjøtt mot fisk, eller bytte tjenester og hjelp. Det er et vennskapsforhold, der man hjelper hverandre. Harstad kino er vår Verdde, forklarer Hætta.



- Hva synes dere om filmene?

- Jeg likte begge filmene. Den første, «Rabadit», fikk meg til å le. Den andre, "Ealát", var veldig rørende, sier Hege Anita Karlsen Bakken, som er medlem i Komiteen for 6. februar.

«Ribadit» (å trekke i beltet) var en tradisjon i den samiske bygda Guovdageaidnu. I denne filmen møter vi to eldre som har opplevd dette. Regissør Elle Sofe Sara gir denne gamle tradisjonen nytt liv sammen med samiske ungdommer og dansere. Elle Sofe Sara (1984) er koreograf og regissør fra Kautokeino. Hun er etter sigende kjent for sin unike stil innen film og dans. Elle Sofe har mastergrad i koreografi fra Kunsthøyskolen i Oslo, og hun studerte dans ved Laban School i London.

I filmen "Ealát" følger vi filmskaper Elle Márjá Eira og familien hennes gjennom årstidene med reinsdyrflokken deres. Ealát er en historie om å leve og overleve med samisk reinsdyrhold i underlige tider.

Elle Márjá Eira er en samisk filmskaper, musiker og kunstner fra Kautokeino, Norge. Hun har regissert flere kortfilmer og laget blant annet filmmusikk sammen med komponisten Christophe Beck for Den 12. mann i 2017. Hun har ofte hatt konsert under Festspillene i Nord-Norge.

"Ealát" er produsert for Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) med støtte fra Sparebank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet. Filmen hadde premiere på TIFF i år.

Filmen blir vist senere i mars på Harstad Kino sammen med de to andre filmene den hører sammen med under tittelen "Film fra Nord: Lockdown"