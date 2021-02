Reagerer på SMS fra Troms Fylkestrafikk: – Ni av ti svindelforsøk starter slik

nyheter

iTromsø: I sommer gikk Troms Fylkestrafikk over fra betalingsappen Troms Mobillett til Troms Billett. Etter lange utfordringer knyttet til personvern, er løsningen nå klar for å refundere 1,8 millioner kroner til 26.000 kunder, som har penger stående på en mobilkonto i den gamle appen.

9. februar mottok de første kundene i fylket en SMS med instruks om å sende inn et skjema for refusjon av deres utestående beløp. Da Ida Spjelkavik fikk meldingen om at hun hadde «kr 170,00 til gode», trodde hun det var et svindelforsøk.