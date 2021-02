nyheter

I første omgang ønsker Aibel å øke bemanningen på Harstad-kontoret med cirka 10 nye stillinger. I dag har de 27 ansatte, hovedsakelig ingeniører, som utgjør en av de viktigste kompetanseklyngene i byen.

Kandidater

– Vi har allerede en som startet 1. januar. To til kommer henholdsvis 1. april og 1. juni. Intervjurunder for tre andre stillinger er i full gang, og flere blir det. Aibel trenger dyktige mennesker, og vi går ganske bredt ut, forteller leder for kontoret i Harstad, Ole Einar Hass.