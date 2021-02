nyheter

Marion Gjertsen (Marzaynia) driver med rap. Elise Jacobsen Meistad er opptatt av både bokskriving, tegning og film. Akkurat nå drømmer hun om å publisere sin egen bok.

På landsbasis er 660 unge nominert for stipendet. Men bare 50 stykker kan vinne og stikke av med 30.000 kroner. Beløpet deles ut for at unge kunst- og kulturutøvere skal kunne realisere sine drømmer.