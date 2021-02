TIL-spillere og støtteapparat ute av karantene

nyheter

Fredag meldte iTromsø at en tiltenkt TIL-spiller har testet positivt på covid-19.

Spilleren hadde hatt nærkontakt med to i støtteapparatet og disse to ble umiddelbart skilt fra troppen. I påvente av testresultat på disse to valgte TIL å sette hele spillergruppen og støtteapparatet, flere enn 20 personer totalt, i karantene.

– I kveld testet disse to personene negativt og vi tar dermed spillere og støtteapparat ut av karantene. De to med nærkontakt fortsetter sin karantene fram til 10 dager er gått, sier TIL-direktør Øyvind Alapnes i en pressemelding lørdag kveld.

– Vi er glade for at rutinene våre har bra og at vi kan fortsette treningen.