Ingenting om oss, uten oss

Harstad kommune har både barn og unges kommunestyre og ungdomsråd. Alle skolene har elevråd, noen til og med elevrådsstyre. Hensikten er å involvere de unge i utformingen av hverdagen deres. Forutsetningene for at ungdom kan påvirke samfunnet er her, men altfor få velger å engasjere seg.

Da jeg kom inn som leder i ungdomsrådet i 9. klasse, kom jeg inn med blanke ark. Arkene er nå fulle av erfaringer og opplevelser. Jeg har fått møte kronprinsen og prinsessa, snakket med en senator i USA, vært på Dagsrevyen og distriktsnyhetene og mye, mye mer. Men ingen av disse eksemplene slår følelsen av å gjøre hverdagen til barn og unge i Harstad og Troms og Finnmark enda bedre. Til dere ungdommer der ute: vis engasjement. Engasjer dere i og bli med i elevråd, i ungdomsråd eller andre organisasjoner. Ikke bare er det gøy å møtes over et stykke pizza, men du får være med å forme samfunnet. Jeg savner flere engasjerte ungdommer i Harstad. Eller, la meg omformulere meg; jeg savner flere synlig engasjerte ungdommer i Harstad. Jeg vet at dere finnes der ute. Jeg vet dere har mye dere har lyst å få til. Jeg vet bare ikke hvorfor ikke flere tar til ordet.