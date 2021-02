Faste - og alterskapene på Trondenes

nyheter

På en måte er fastetida en slags personlig ryddetid. I kirkeåret åpner de sju ukene fram til påske for selvransakelse og ettertanke. Refleksjon over egen livsstil, pengebruk og andre prioriteringer. Det er en tid for alt.

I Trondenes kirke markeres inngangen til fastetida med at alterskapene lukkes. Det er verd å ta en titt på det venstre alterskapets utside. Der står Olav Haraldsson, den hellige eller Olav digre som han også ble kalt, og gjør et dramatisk stykke fastearbeid. Det går mange historier om ham. Ikke alle er så vakre som fortellingene om hans døde kropp som oppførte seg som en levende, om velduft og friskt blod som renner. Det er fortellinger om en maktglad vikingkonge som tok for seg.. Sigrid fra Bjarkøy skal ha blitt konfrontert med denne siden. Han drepte mannen hennes, og betraktet gården som sin egen. Han ville ha alle rettigheter når han kom på besøk. Sigrid var, i følge historien, ei opplyst kvinne etter tidas forestillinger. Hun tenkte først med gru på hva hun hadde i vente, til hun kom på at det var jo selve kristenkongen. Forfatteren Vera Henriksen lar henne frimodig uttrykke seg til kongen: «Ja, en konge som lever etter kristentroens bud, han skal jeg gjerne huse.!» Forfatteren lar kongen være misfornøyd med svaret…