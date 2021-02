Aldri helt frisk!

nyheter

Mange går rundt i hverdagen og er helt frisk – uten at de vet det. Folk flest vil helst være litt syk. Ikke veldig syk – ikke sånn at det blir direkte farlig, men det er greit å ha noe å ynke seg for.

Det er trygt og godt å være litt syk, selv om man egentlig er frisk som en fisk. Nå vet jeg ikke akkurat hvor frisk en fisk vanligvis er – sur sild for eksempel. Den har sikkert en god grunn til å være så sur. Det har sikkert noe med sildehelsa å gjøre. Sure oppstøt. Jeg tror mange fisker er sykere enn de er klar over. Se på hysa for eksempel. En tragedie! Eller en alkoholisert og rødsprengt uer med skrumplever. Det ser ikke bra ut!