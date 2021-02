Mann i 20-årene satt i varetekt etter grovt ran

nyheter

Søndag ble en mann i 30-årene brakt til legevakt og seks personer pågrepet etter et grovt ran i en bolig i Harstad. Disse var fire menn og to kvinner i 20-årene og slutten av tenårene.

En av de pågrepne er nå varetektsfengslet, de andre er løslatt etter avhør men er fremdeles siktet i saken. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, avhørt de involverte og vitner, tatt beslag i blant annet telefoner og funnet gjenstander fra ranet.

– Det er snakk om et grovt ran, fordi det ble utøvd vold og truet med vold i forbindelse med ranet. Flere av de involverte er kjent for politiet fra før, knyttet til narkotika, sier seksjonsleder for etterforskning Heidi Hallesen Heggen ved Harstad politistasjon.

Politiet er i en innledende fase av etterforskningen, hvor det blant annet gjenstår flere avhør og gjennomgang av beslag og kriminaltekniske undersøkelser.

– For ikke å skade etterforskningen, for eksempel ved å påvirke vitner vi ikke har avhørt ennå, kan ikke politiet gå i mer detalj om saken nå, understreker Heggen.

Siktelsen gjelder overtredelse av straffeloven § 328 første ledd, jf. § 327, jf. straffeloven § 15.