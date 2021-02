Ber om innspill fra Nord-Norge til småbystrategi

nyheter

Torsdag 18. februar møter distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland representanter for viktige samfunnsaktører og næringsliv i nord for å få innspill til regjeringens strategi for små byer og større tettsteder. Det skriver kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding.

– Små byer kan ivareta viktige funksjoner for distriktsområdene rundt. Vi ønsker å lytte til lokale aktører som vet hva som skal til for å skape attraktive lokalsamfunn, spennende og trygge arbeidsplasser og som ser muligheten for å skape noe der de bor, sier Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister.

Sammen med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup inviterer hun nå til digitale innspillsmøter i alle landsdelene, og torsdag går turen til Troms og Finnmark.

Levende og attraktive småbyer kan bidra til vekst og utvikling i hele regionen de befinner seg i. De kan gi et bredere vareutvalg, flere tjenester, utdanningstilbud og interessante jobber. Gjennom strategien ønsker regjeringen å gjøre småbyene mer attraktive, samtidig som de blir bedre rustet til bistå og samarbeide med distriktskommunene rundt.

– Vi vet at tilgang på offentlige tjenester, utdanningstilbud, kultur- og fritidstilbud og mangfoldige arbeidsmarkeder er avgjørende for bosetting og attraktivitet i landsdelen. Vi ønsker derfor innspill på hvordan småbyer kan fylle rollen som regionale kraftsentre i sin region. Jeg ser også fram til å høre hva representanten for Ungdommens distriktspanel mener skal til for å gjøre småbyer og tettsteder i nord attraktive for ungdom, sier Helleland.

Denne strategien er en av tre distriktspolitiske strategier som regjeringen vil legge fram til våren.

Deltakerne på møtet er:

Torje Kosmo Karlsen (Propellfabrikken, Harstad)

Kristian Wengen (Tinkr)

Tobias Eriksen (Ungdommens distriktspanel og ungdomspanel for nordområdemeldingen)

Åsta Sortland (Næringshagen Midt-Troms)

Jeanette Moland (Pro Barents)

Kjetil Kristensen (Næringsforeningen i Alta)

Espen Hansen (Hammerfest Næringshage)

Ingvild Brox Kielland (Samfunnsløftet, SpareBank 1 Nord-Norge)

Vidar Gunnberg (Studiesenteret Midt-Troms AS)

Alle kan komme med innspill

I tillegg til innspillsmøtene er det mulig for alle som ønsker å spille inn ideer og forslag til tiltak til strategiene per e-post. Fristen for innspill er 1. mars. De tre strategiene skal etter planen lanseres til sommeren.