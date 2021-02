Kuttet utslippene - sparte millioner

nyheter

At Equinor har spart inn/tjent over 10 millioner kroner i samme slengen på dette pilotprosjektet, er en svært hyggelig bonus. Det har de klart ved reduksjon i kraftforbruk, gjenbruk og 3D-printing av pumpehjul (impellere) i vanninjeksjonspumper.

– De mest sentrale personene i pilotprosjektet er Silje Gry Hanssen og Vegard Amdal Stensen, som begge har kontorsted ved Equinor i Seljestadfjæra. Man fant at pumpene hadde et høyere utløpstrykk enn nødvendig, og man så at kraftforbruket, og dermed også utslippene til luft kunne reduseres betraktelig, forteller kommunikasjonssjef Sverre Kojedal i Equinor ASA.