Får sette opp gammel garasje - nektes å bygge ny

Senhøstes i fjor fikk hun avslag på søknaden om dispensasjon til å sette opp ny garasje på eiendommen. Men å sette opp den gamle garasjen har hun fortsatt muligheter til.

Saksbehandlingsfeil

– I forbindelse med at jeg søkte om, og fikk tillatelse til, å heve grunnmuren på boligen min var jeg nødt til å fjerne garasjen. Ved løfting av huset måtte imidlertid garasjen demonteres ettersom den ikke var frittstående, men sammenføyd med huset som tilbygg. Ved demonteringen viste det seg at materialene var i dårligere stand enn antatt. Det ble derfor søkt om å sette opp et nytt garasjetilbygg tilsvarende det gamle, fremfor gjenbruk av materialer. Kommunen la til grunn at garasjen dermed måtte anses revet, og at det ville være søknadspliktig, selv om de gamle materialene benyttes på nytt, sier Lyngfoss.