Benyttet helikopter for å berge vanntilførselen

Mange kommuner i Midtre-Hålogaland sivilforsvarsdistrikt har slitt med vintertørke og dermed utfordringer med sine vannforsyninger.

Torsdag og fredag støttet derfor Sivilforsvaret Vågan kommune med å sikre vannforsyningen til Kleppstad vannverk, ifølge en pressemelding fra Sivilforsvaret.

Sivilforsvarets innsatspersonell fra Vågan sørget for tilførsel av vann ved å koble opp 450 meter slange til erstatning for delvis tilfrosset vannrør. Helikopter ble benyttet for å løfte innsatspersonellet og utstyr inn til vannkilden.

– Etter å ha sørget for sug i det nye vannrøret med motorpumpe, renner nå drikkevann etter hevertprinsippet fra høyereliggende vannkilde. Det nye vannrøret blir benyttet fram til den ordinære hovedvannledningen tiner utpå vårparten, heter det i meldingen.

– Vi har fått positiv tilbakemelding fra Vågan kommune om innsatsen for å sikre vann til befolkningen, uttaler distriktssjef Erik Furevik, Midtre-Hålogaland sivilforsvarsdistrikt.