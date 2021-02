nyheter

– Vi har den siste tiden sett at måten eldrerådet er satt sammen på er uheldig. Dette fordi folk er usikre på hvilken hatt det enkelte medlemmet har på seg. Er de ombud for de eldre, eller representerer de sitt politiske parti er spørsmålet folk stiller, sier Kristian Eilertsen, som er kommunestyrerepresentant for Fremskrittspartiet.

Må velge

Eilertsen mener de innvalgte representantene i eldrerådet – fra alle parti – må velge mellom å være medlem i eldrerådet eller partipolitiker. Fremskrittspartiet anbefaler at det snarest blir foretatt nyvalg til eldrerådet dersom en eller flere velger å gå ut av rådet.