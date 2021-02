Pensjonerte helsearbeidere bidrar i dugnaden: – En utrolig meningsfull jobb

nyheter

Denne uka fikk Harstad kommune 420 nye vaksinedoser. Dermed er vaksineringen av personer over 80 år i full gang, med god hjelp fra pensjonerte helsearbeidere som bidrar til at helsesektoren i kommunen kan opprettholde normal drift.

I Seljestadhallen er det rigget for å ta imot vaksineklare Harstad-innbyggere. Flere etater i kommunen jobber hardt for at vaksineringen skal gå smertefritt. De neste to ukene er det personer over 80 år som står for tur, og i hallen blir de møtt av pensjonerte helsearbeidere som får æren av å sette stikket.