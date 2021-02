Morsdag - alle dagers mor?

nyheter

Men i likhet med farsdagen har morsdagen vi kjenner i dag, utviklet seg fra et amerikansk konsept som ble en offisiell merkedag i begynnelsen av det 20. århundre. Grunnleggeren ville at det skulle være en dag for å hedre det hun mente var «den personen som har gjort mest for deg i ditt liv», nemlig din egen mor. Og den tanken er det kanskje vanskelig å argumentere imot, da mammaene våre tross alt har båret oss til liv.

Berit klinker til med firedobbel feiring på søndag Berit Myreng feirer firedobbelt på søndag. Hun kan jubilere med sønnens 25-årsdag, valentinsdagen, morsdag og fastelavn.

Å bære fram og føde et barn er magisk. Det er slitsomt, helt fantastisk og skremmende på samme tid. For noen er det lett som en plett, mens for andre er det grusomt fra start til slutt. Og det var jo ikke før jeg selv ble mor at jeg virkelig forstod hva alt oppstyret egentlig handlet om. Som min mamma en gang sa «Jeg visste ikke at det var så slitsomt, men jeg visste ikke hvor mye kjærlighet det var heller.» (Nå er jo jeg veldig heldig som har verdens beste mamma også da, selvfølgelig.) Men å ha født et barn gjør deg ikke automatisk til en mamma. Og det å ikke ha født et barn kan ikke hindre deg fra å være en mamma heller.