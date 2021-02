Harstadmann ble lottomillionær: – Blir muligens ny bil på fruen

nyheter

Da Norsk Tipping slår på tråden til mannen lørdag kveld, hadde han ventet på telefonen.

- Jeg var redd dere hadde glemt meg, flirer nordlendingen. Han hadde nemlig sett på Lotto-sendinga og tilfeldigvis tulla med at rekka hans kom til å bli lest opp. Spøk ble fort alvor da han innså at han hadde sju rette.

- Jeg måtte jo sjekke hvilket nummer dere ringer fra, så nå var det godt dere ringte og bekreftet premien, sier den glade mannen.

- Vi skal bruke pengene fornuftig, men det blir muligens en ny bil på fruen.

Lykkekupongen som skapte god stemning i nord, ble kjøpt på Obs Harstad, skriver Norsk Tipping i en pressemelding.