Menneske og natur

nyheter

I 2018 fikk jeg gleden å være med to fantastiske naturfotografer på tur til Færøyene. Et øyriket langt ute i Atlanterhavet. Stian Klo og Arild Heitmann har gjort levebrød av å lete opp lokasjoner som inspirerer og motiverer. På denne turen fartet vi rundt i dette øyriket på jakt etter gode motiv. Og for et landskap, voldsomt og vakkert. Svære dønninger slo hele tiden mot blankskurte berg. Lyset skifter hele tiden, skyene farer over himmelen og slipper sola til innimellom. Dette skaper en dynamikk i naturen som er krevende å gjengi, men når det lykkes så blir det nesten magisk.

Å få være flua på veggen der alt starter Noen få ganger i livet dukker det opp muligheter man bare må si ja til.

På dette bildet besøker vi kysten i vest. Jeg ble bare stående å betrakte de voldsomme dønningene som slo innover. Glemte både tid og rom. Plutselig dukket det opp en person i bildet. Helt uanmeldt sto han bare der uten å vite at han dermed skapte bildet. Det lille menneske midt opp i denne fantastiske naturopplevelsen.