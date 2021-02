Klar for Bakgården - i april

nyheter

Lørdag 24. april skal Arena Nord-Norge vise seg fram i all sin prakt.

- En fantastisk ny konsert- og eventscene i Harstad som vi i Bakgården Live storgleder oss til å ta i bruk. Endelig har byen fått en scene som er som skapt for rytmiske konserter. Ikke bare har Thon Hotels investert store summer i en fabelaktig lyd- og lysproduksjon i salen, de har også invitert oss i Bakgården til å boltre oss i denne arenaen, som får en publikumskapasitet på drøye 700 stående publikummere når vaksinene har sørget for at koronaen ikke lenger har et klamt grep om samfunnet, skriver Bakgården i en pressemelding fredag.