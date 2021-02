nyheter

Selv om det meste Fredly la frem av skisser og planer rundt det nye planlagte kollektivknutepunktet fikk rosende ord fra politikerne, valgte varaordfører og utvalgsleder Espen Ludviksen likevel å stille seg skeptisk til deler av forslaget.

– Viktig å ta med brukere i prosessen Prosjektleder Fred Erik Fredly sier de lytter til ekspertisen når nytt kollektivknutepunkt skal realiseres i Harstad sentrum

– Skal fungere i kanskje 50 år

– Det jeg er mest bekymret for er at man har valgt å fjerne den tidligere planlagte rundkjøringen i krysset ned til Larsneset. Dette krysset har i mange år vært et irritasjonsmoment spesielt for utkjøring fra Larsneset.