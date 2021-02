Stanset kjøretøy for dårlig skrapt rute

nyheter

Utrykningspolitiet (UP) melder om at ett kjøretøy ble stanset for dårlig skrapt frontrute på kjøretøy. Vedkommende hadde heler ikke med seg førerkort. Saken er anmeldt, melder Svein Heggen fra UP.



– Frontruten samt siderutene fremme i bilen skal være fult skrapet, man skal også ha mulighet å se eventuelle blålys i bakruten, sier Heggen



Han forteller også at for de som er dårlig til å skrape rutene kan vente seg å få forenklet forelegg på stedet.



– Som bilist er det viktig å ha oversikt over trafikkbildet at du som fører ser ut og at andre ute ser deg, sier Heggen.