Selv om loven sier nei, hevdet han rett til å skyte ender, og viste til samisk sedvane

Jegeren i 30-årene fra Kautokeino ble i fjor anklaget og bøtelagt for ulovlig andejakt med hagle. Han betalte aldri boten og nektet straffskyld, subsidiært at han handlet i tråd med samisk sedvane om vårjakt på ender i sin kommune. Mannen har hatt kvote for slik jakt i mange år.

Indre Finnmark frikjente jegeren. Dommen ble avsagt under dissens. Fagdommeren ville kjenne han straffskyldig, mens lekdommerne gikk for frikjennelse.

Påtalemakten anket saken inn for Hålogaland lagmannsrett. Der ble han dømt til å betale 15.000 kroner i bot. Han mistet også sin påståtte sedvanerett til å utøve jakt i en periode på ett år. Våpenet han brukte i den ulovlige affæren ble for øvrig konfiskert.

På tidspunktet hvor han ble observert og konfrontert av to menn fra Statens naturoppsyn, var jaktperioden ikke startet. I umiddelbar nærhet fant oppsynet et haglgevær slengt i gresset, med flere patroner i magasinet, og et skudd avfyrt. Et bål glødet i området, og en kamuflasjenetting var montert. Det var i tillegg lagt ut lokke-ender.

Mannen hadde en forklaring på alt dette, men lagmannsretten fant den fullstendig "usannsynlig".