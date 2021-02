nyheter

Torsdag åpnet politikerne opp for lettelser innen organisert idrett og fritidsaktiviteter som kor og korps. Kommunen innkalte til ekstraordinært formannskapsmøte ettersom smittesituasjonen i Harstad ser ut til å flate ut.

Kommuneoverlege Jonas Holte opplyste at det ikke var sterke argumenter for å fortsette streng nedstenging av all fritidsaktivitet, som ble stemt om av politikerne torsdag.