Millioner til kulturvern på land og sjø

Troms og Finnmark fylke kan ikke bruke pengene helt som de vil. Ti og en kvart millioner skal gå til fredete kulturminner i privat eie. Åtte millioner skal gå til fartøyvern. Ni hundre tusen kroner skal brukes på tekniske og industrielle kulturminner, og fire hundre tusen kroner skal brukes på brannvern av tette trehusmiljø. I tillegg har Sametinget fått seks millioner kroner.

– Tilskudd til fredete hus i privat eie har fylkene og Sametinget i en årrekke forvaltet på en god måte. I etterkant av regionreformen og oppgaveoverføring får nå fylkene ansvaret for fordeling av tilskudd på enda flere områder. Vi er sikre på at fylkeskommunene prioriterer godt og at deres lokalkunnskap vil bidra til svært gode prosjekter for både sikring og istandsetting, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Riksantikvaren har fått inn søknader fra fylkeskommunene og Sametinget på i overkant av syvhundre og åtte millioner kroner, fordelt mellom de fire postene 71 til 74 i statsbudsjettet. Direktoratet har fordelt tre hundre og ni millioner kroner til bruk i år. Summen er inkludert forhåndstilsagn gitt i fjor.

Riksantikvaren blir jevnlig kritisert for et misforhold i fordelingen av vernemidler. I år er forholdet nær firegangen i favør av verneprosjekter på land. I alt blir to hundre og trettifem millioner kroner brukt på land, mens syttito millioner blir brukt på flytende kulturminner.