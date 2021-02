Aronsen overtar som leder

nyheter

Styret i Harstad Venstre består nå av: Even Aronsen, leder. Camilla Fors, nestleder og gruppeleder. Håkon Lunde, styremedlem. Marino Jonassen, styremedlem. Lena Bratsberg, kasserer. Varamedlemmer er Jan Fjellstad, Thomas Torrisen og Maria Fjellstad.

I en pressemelding skriver lokalpartiet følgende:

– Vi er nå inne i et valgår og vi gleder oss til å drive valgkamp basert på Venstre sine fokusområder klima og miljø, utdanning og næring. Med forslag til ny klimaplan på bordet, pandemien som krever fleksible og gode løsninger for næringslivet og stort fokus på hva skolen betyr i våre barns liv, mener vi at Venstre tilbyr de beste løsningene for fremtida, sier Even Aronsen.

Krever fart i reforhandlingene av Harstadpakken – Ny minister gir nye muligheter, sier Camilla Fors-Falkeng fra Harstad Venstre i en pressemelding.

– Vi går inn i dette valgkampåret med stor motivasjon. Vi hadde en fin medlemsvekst i fjor, og håper at dette fortsetter. Samtidig som vi skal fokusere på nasjonale saker og stortingsvalget, skal vi ikke glemme alle de viktige sakene som vi jobber med for at Harstad skal være attraktiv hele livet, sier gruppeleder og nyvalgt nestleder Camilla Fors.