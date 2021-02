Skal ansette studenter til å gjøre studiehverdagen bedre: – Må jo være drømmejobben

nyheter

Forrige uke la regjeringen frem et forslag om å styrke studentsamskipnadene med 50 millioner kroner. Disse pengene skal gå til å ansette studenter som skal sørge for sosiale tilbud til andre studenter.

I samskipnaden ved UiT Harstad jobber det allerede flinke ansatte som planlegger og arrangerer koronavennlige sammenkomster for studentene. I tillegg til disse, skal de nå ansette studenter som får betalt for å lage enda flere sosiale tilbud til sine medstudenter. Campussjef Grethe Stave jubler over tiltaket, og gleder seg til å ansette studenter til jobben.