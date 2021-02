Samisk/ Norsk utegudstjeneste

nyheter

Gudstjenesten fant sted på området til høyre for hoveddøra. Det var en forenklet gudstjeneste med nattverd, som avsluttet med Sámi soga lávlla / Samefolkets sang.Prestene var Hanne P. Øygard og Henriette Steen. Organisten Wolfgang Scmitt og kirketjener, Halvar Øvergård, var også til stede.



Øygard fortalte om en samling hun hadde deltatt på i Tanzania.

- Samlingen startet med at hver og en fikk fortelle sin historie og historien til sitt folk. Og vi oppdaget fort at historiene hadde mange fellestrekk. Fra oss samer i nord til naga folka i Asia . Alle bar vi på en historie om diskriminering og hets. En historie om misjonæren og kirkeledere som har som har ført oss vekk fra kulturen og tradisjonene våres i stede for å forsøke og forstå dem, sier Øygard fra preken.

- Jesus sier du skal elske deg selv som din neste, men er forutsetning for det er at vi elsker oss selv, sier Øygard.