Etter fem år kan han søke om å få kjøre opp. Ikke før – og det er heller ikke sikkert myndighetene gir tillatelse. Oppkjøringen for hans del avhenger av flere faktorer, eksempelvis hans oppførsel i tiden fremover.

I samme slengen ble han i Trondenes tingrett dømt til 90 dagers fengsel og 5.000 kroner i bot. Mannen soner for tiden en lengre straff i fengsel for andre kriminelle forhold. I retten avga han en uforbeholden tilståelse for de nye kriminelle forholdene han var siktet for.