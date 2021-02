nyheter

De som møtte opp til markeringen av Verdens kreftdag torsdag kveld, fikk med seg en fin lysseremoni i generalhagen. Her var det satt ut et lysposer i form av et hjerte.

– Lysposene ble laget ved Stafett for livet i fjor, der folk kjøpte lys og skrev en minnetekst på. Vi tenkte det var fint å sette dem ut nå igjen, sier leder Brita Bergli Kristensen i Stafett for livet.