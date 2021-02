10 i kø for å få plass

nyheter

Kommunalsjef Rita Johnsen orienterte onsdag utvalg for helse og omsorg om ventelisten til sykehjem, bolig med heldøgns omsorg og til omsorgsboliger.

På vent i måneder

Av de seks som venter på sykehjemsplass er to søkere tilhørende i andre kommuner. De to har ventet nesten ett år på å få plass i Harstad.

– Politikerne har sagt at vi kan ikke la folk fra andre kommuner, vente i evighet før de får plass i sykehjem i Harstad. Når vi vet hvor lenge en person lever etter at de får plass i institusjon, så er det altfor lenge å måtte vente i ti måneder. En av årsakene til lang ventetid er pandemien, sa Rita Johnsen.

De fire andre eldre som venter på plass i sykehjem har stått på venteliste fra 12 til over fire måneder.

Kommunalsjefen forsikrer at alle som er saksbehandlet og vurdert til plass i sykehjem, blir ivaretatt på best mulig måte. De bor nå i ordinære omsorgsboliger eller har fått korttidsopphold på institusjon, sier hun.

Utfordrende

– Så er det ikke slik at de som har ventet lengst står som nummer 1 på ventelista rykker fram når det blir ledig plass i sykehjemmene. Det vil alltid være slik at noen har større behov for plass enn andre, og de må gå foran. Det kan være en utfordrende øvelse å prioritere rett til enhver tid, sier Johnsen.

30 søkere står på vent til ordinære omsorgsboliger.

Venstres Jan Fjellstad ville vite om de som takker nei til plassen de blir innvilget, forsvinner ut av ventelista. Det dreier seg om folk som for eksempel ikke vil til sykehjem på Bjarkøy eller Sørvik.

Skurrer

– Det skurrer i mine ører når noen takker nei til et tilbud de har søkt om. Når de takker nei, har de vel egentlig ikke behov for sykehjemsplass, mente Fjellstad.

Rita Johnsen opplyser at kommunen er pliktig til å levere forsvarlig helse- og omsorgshjelp til alle.

– Vi har sjelden grunnlag for å tvangsinnlegge folk. Vi kan ikke ta folk ut av lista som takker nei. Dette er en liste over folk som fyller kriteriene til langtidsplass, sa Rita Johnsen. Hun opplyste at det hører med til sjeldenhetene at folk takker nei.

– De fleste takker ja. Så søker de heller overflytting til det sykehjemmet de helst vil være på når det blir en ledig plass, sa Johnsen.