«En østlig utkant». Ja, sånn blir Sørlia sett fra Kveøya som er fortellerens bosted. Mye av Mildrids slektshistorie blir rullet opp i en av de mange artiklene i årboka fra Kvæfjord for året 2020, som har fått bidrag fra 12 menn og fem kvinner. Men mer enn det: Mildrid hadde en lykkelig barndom i Sørlia, for hun hadde ei tante i Kilbotn. De åtte og en halv kilometrene sprang hun gjerne med det for øye å kunne få seg en 5-øring «(…) som æ kunne kjøpe litt godt for. Det va bære arti`». Ekstra fint synes vi fortelleren får fram at alle som var med Kvæfjord Historielag til Sørlia, syntes det hadde vært en fin tur; den utfylte en del av Kvæfjord kommunes historie.

Hamskifte

Samme skribent fortsetter ellers å fortelle fra Kvæfjord-bygdenes hamskifte. Eksemplene framstår som perler – på rekke og rad: Fra seil til motor. Merkeregister. Gruvedrift. Kvinners flerfoldige rolleskifter og overgangen fra naturalhushold til pekuniært hushold. Dette før vi får del i Julius Vikelands politiske tankesett i del 2 av «Politisk debatt i Kvæfjord 1910/11».