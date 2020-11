Toleranse og respekt er tanker i tiden

nyheter

Det er sterkt at jeg som Høyremann tillegges å være ny-marxistisk i fåreklær som smelter hjertene til stortingspolitikere.

Håkon Vahl er på mange måter en trivelig, folkelig kar. Han har i flere år vært tydelig pådriver for å få Harstads politikere til å utarbeide og vedta en handlingsplan for «god oppførsel». Og hvem skulle vel være uenig i en slik tanke? Men i lys av vår unike ytringsfrihet, må det være tillatt å være uenig i noen av de tanker som rører seg i tiden.

Jeg er en liberalkonservativ som ønsker at mennesker kan være den de er, og elske den de vil. Jeg ønsker ikke at vi skal være bundet at et kristenkonservativt livssyn som hemmer livsglede og mangfold. At vårt samfunn er tuftet på kristen medmenneskelighet er ikke til hindre for det.

Av Draglands mange emner har jeg valgt ut et par som jeg må kommentere.

At familien med far og mor og barn bør omdefineres er det ingen tvil om. Det har vært praktisert annerledes i flere generasjoner allerede, hvor familier splittes, det kommer inn en «ny far eller mor». Min familie med far, stefar og to barn ikke mindre verdt enn andre. Ei heller en familie med mor, mor og barn. Min familie er nok heller mer tolerant, og har stor kjærlighet og medmenneskelige egenskaper. Kanskje mer enn mange ulykkelige tradisjonelle kjernefamilier.

At kardemommeloven bør gjelde, ja, det burde den. Dragland bruker den om seksualisering. Jeg bruker den om medmenneskelighet og toleranse for hverandre og respekt for enkeltmennesket.

Det som skremmer meg mest er et avsnitt i Draglands innlegg hvor det står:

Statistikken sier at 80 prosent av de ungdommene som i 12-20 årsalderen kan være usikker på sin legning, vil etter hvert erkjenne at de er den personen som biologien sier. De øvrige kan få helsehjelp.

Heldigvis har et samlet helsevesen i Norge og internasjonalt erkjent at homofili ikke er en sykdom og ikke er en diagnose. Fordi det er en del av naturen, og behandling ikke virker. Derfor gir ikke helsepersonell behandlingstilbud til homofile og lesbiske.

Det Dragland pent kaller ‘helsehjelp’ er konverteringsterapi, det vil si religiøst pålagt omvendelse fra en legning til en annen. DET er noe med det mest inngripende man gjør overfor unge usikre mennesker. Det har ødelagt mange liv som kunne levd lykkelige som de er i mangfoldet av mennesker som finnes.

Nei, Dragland, dette er skivebom. Vi lever i et opplyst 2020 og vil ha en Handlingsplan for Kjønns- og seksualitetsmangfold som sikrer kompetanse, toleranse og likeverd i Harstad.