–Må komme før det går galt

nyheter

Ifølge Korsgaard har Harstadregionens Næringsforening lenge hatt det som en prioritet å kjempe for å få på plass påkjøringsrampen.

– Først og fremst for å ivareta transportørenes og ikke minst sjåførenes sikkerhet. Den aktuelle strekningen er altfor smal til at to store tankbiler fullastet med drivstoff trygt kan møte hverandre, sier han.