-For det første så vil jeg si at det er naturlig å føle seg ensom når man blir isolert fra omverden, sier Eskeland.

Videre hevder han at det kan være lurt å finne noe å fylle dagene med.

– Det som kan være lurt er å sette seg et mål for dagen. Det kan for eksempel være å rydde et rom i huset. Dersom man er litt streng med seg og gjennomfører planen, vil man føle en mestringsfølelse etterpå.