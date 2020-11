Saksøker Consto for 916.000 kroner

nyheter

NNA og Consto inngikk 2. mai 2017 avtale om glass- og aluminiumsarbeider på det nevnte bygg. Etter avtalen skulle NNA blant annet levere og montere utvendig solskjerming. NNA slo i sluttinnlegget til retten fast at de før avtaleinngåelsen hadde gjort det klart at de ikke påtok seg noe ansvar for anvendeligheten av den valgte skjermen.

Den første skjermen viste seg å fungere for dårlig. NNA påtok seg derfor å skifte til en annen skjerm for 916.000 kroner. De utførte arbeidet, men fikk aldri pengene fra Consto, grunnet at entreprenøren mente leveranse og montering var mangelfull.