Lørdag ble det påvist to nye tilfeller av koronasmitte i Harstad. Det skjedde tre dager etter at kommunen meldte at det pågående smitteutbruddet var slått ned.

– Vi vet enda ikke om de to tilfellene regnes som et utbrudd. Den ene prøven var sporbar til en større by i Norge. Den andre prøven jobber vi med å spore nå, sier Holte.