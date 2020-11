To nye smittede i Harstad, ti personer i karantene

nyheter

Det ene tilfellet er importsmitte, det vil si at personen har vært på reise. Smittesporingsteamet jobber nå med å spore smitteveien i det andre tilfellet, Ti nærkontakter er så langt satt i karantene.

Kommunen minner innbyggerne om at de nasjonale tiltakene fortsatt gjelder - også i Harstad. Alle bør i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker i de kommende ukene, oppfordres det på kommunens hjemmesider.

For Harstad spesielt har vi et tillegg, påpeker informasjonssjef Øivind Arvola:

- Tilreisende til Harstad fra regioner hvor det er høyt smittetrykk, anbefales å teste seg for covid-19 ankomstdagen, eller dagen etter ankomst. Denne anbefalingen gjelder i særlig grad de som har oppholdt seg over tid i regioner med høyt smittetrykk; for eksempel studenter, pendlere, de som har vært på kurs over flere dager og lignende. Vi anbefaler at de som tester seg går i frivillig karantene inntil negativt prøvesvar foreligger.

Dersom man har symptomer når man tester seg, skal man selvfølgelig være i karantene inntil prøvesvar foreligger. Kommunens team vil forsterke dette budskapet når man nærmer seg jul, slik at besøkende ikke bringer med seg smitte hjem til familie og venner.