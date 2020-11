Politiet: - Harstadkvinne startet slåsskamp og forulempet en betjent

nyheter

Ifølge politimesteren i Troms initierte hun først et slagsmål under et arrangement i Nordic Hall i Strandgata. Kvinnen var godt påseilet og ble utvist av stedets ordensvakter. Hun svarte med å rope høylydt, stille seg i veien i døra og var til sjenanse for øvrige deltakere på arrangementet, slik at det oppstod kø utenfor døra.

Tre rettsoppgjør etter grov utelivsvold i Harstad Tre menn med adresser i Harstad har ifølge påtalemakten utøvd grov og uprovosert vold mot andre utelivsgjester.

Dette var ille. Verre skulle det bli.