Over halvparten av de reisende bruker billett-app

I 2019 var andelen solgte mobilbilletter i den gamle Troms Mobillett-appen om lag 50 prosent av den totale omsetningen, går det fram av en pressemelding fra Troms og Finnmark fylkeskommune.



Troms Billett ble lansert i juni i år, og andelen billettkjøp gjennom appen har økt jevnt siden da. Selv om antall solgte billetter er lavere enn i 2019, er andelen kjøpt på mobil i oktober på 66 prosent i Troms.

– Rimeligst for alle

– Dette er tall vi er veldig fornøyd med, mobilbilletter er den beste og rimeligste måten å betale på, både for oss, og for våre passasjerer, sier fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap), i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Siden mars har det ikke vært mulig å betale med kontanter om bord. Stengt fordør på bussen har også lagt begrensninger på bruk av reisekort. Den nye betalingsappen har derfor blitt et viktig smitteverntiltak for dem som reiser kollektivt.

– Tallene viser at våre passasjerer er flinke til å tilpasse seg smitteverntiltakene og bidra i dugnaden. Forhåndskjøpte billetter på mobiltelefon er et av de viktigste tiltakene for å bekjempe smitte om bord, sier Hansen.

Vipps

I løpet av oktober ble også Vipps lansert som betalingsalternativ i Troms Billett-appen. I den første måneden ble 11 prosent av transaksjonen gjennomført med Vipps.

– Vipps er veldig populært. Vi har fått tilbakemeldinger på at mange ønsket Vipps som betalingsalternativ i appen og da er det gledelig at mange velger å bruke denne funksjonen når de betaler, sier Hansen.