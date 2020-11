Økt pågang på familievernkontorene i høst: Nå skriver de noveller fra lokalt familievern

nyheter

– Mange familier med høyt konfliktnivå mellom foreldrene kan få god hjelp hos familievernet. Vedvarende høyt konfliktnivå i familien hemmer barns utvikling og kan skade barnet, sier Lill Cathrine Ekra, leder for Harstad og Narvik familievernkontor, i meldingen.

Erfaringer fra par

Om noen dager starter en nasjonal kampanje for å skape oppmerksomhet rundt tilbudet alle kan få fra familievernet, uten at det koster noe. Bufdir og Bufetat har inngått avtale med to kjente forfatterne Helga Flatland og Helene Uri. De har snakket med terapeuter i familievernet og flere par som har fått hjelp av familievernet. Med dette som bakgrunn har de skrevet noveller som mange kan kjenne seg igjen i. Dette er erfaringer par har hatt, der de har fått hjelp av familievernet.

– Det er ikke alle som kjenner til vårt tilbud. Vi håper at fortellingene når bredt ut, og at flere tar en titt innom familievernets sine nettsider, eller tar kontakt oss før problemene vokser seg altfor store, sier Ekra.



Flere familievernkontor melder om økt pågang denne høsten. Hjemmekontor og permitteringer kan sette familier i krevende situasjoner som utløser sterke følelser og øker konfliktnivået.

Hentet inspirasjon fra virkeligheten

Forfatterne har latt seg inspirere av historier fra virkeligheten når de har skrevet sine fiktive noveller. Flere par og terapeuter ved familievernkontorene har blitt intervjuet om sine historier og opplevelser fra familielivet.

Helene Uri har skrevet to noveller fra familievernkontorene.

– Alle forfattere ønsker å skrive litteratur som betyr noe, som gjør en forskjell. Å skrive tekst som har utgangspunkt i virkelige historier fra vanlige menneskers liv, og som skal brukes, var nytt for meg. Dette er et fint og meningsfylt arbeid, sier hun.