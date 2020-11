Verdens nordligste el-buss til Bodø

nyheter

Når bussene er operative i juli 2021, vil de være de nordligste elektriske bussene i verden, og de første som kommer i drift nord for Polarsirkelen.

- Dette er det største bærekraftige prosjektet for veitransport i Norge-Norge, sier Anders Mjaaland, administrerende direktør i Saltens Group som er eier av Nordlandsbuss.

Det skriver fagbladet Bilbransjen. I Troms skulle bussene vært på plass for flere år siden. I 2016 skrev fylkeskommunen at de ville teste ut el-busser i forkant av neste bussanbud. På grunn av de krevende forholdene for buss i Tromsø, var fylkeskommunen klar på at de må teste ut el-bussene i gatene før man vurderer å innføre dem på fast basis. Over fire år senere sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen, at de jobbes med et prøveprosjekt i Tromsø.

- Men det tar lang tid å etablere en infrastruktur, sier hun til Harstad Tidende.