Lyden av rislende vann

nyheter

Jeg hadde en onkel, onkel Gunnar, som var kjent for følgende hardtslående replikk: Pass deg, ellers så SNAKKER jeg til deg!! Kan ikke noen SNAKKE til Trump? Motkandidaten fikk bortimot 5 millioner flere stemmer – altså nesten hele Norge! Vi vant stort! – sier han som nekter å overgi makt.

Demokratiet er det eneste politiske system jeg tror på. Det kan være lite effektivt. Det kan være frustrerende omstendelig. Det tvinger oss i perioder til å akseptere regjeringer fra «den andre siden». Kanskje det er hele hemmeligheten? Det gjør at vi ikke alltid får egne prioriteringer oppfylt. Det gjør også at vi (som oftest) oppdager at de vi ikke stemmer på, faktisk også er mennesker som vil vel – bare på en annen måte.

Jeg hadde altså en onkel som SNAKKET til folk når han ble irritert. Jeg hadde også ei tante – hun manglet et bein. Årsaken var ei landmine i en park under krigen. Hun gikk tur med kjæresten da det smalt, og da hun kom til seg selv, lå beinet ved siden av henne. Hun gikk ut og inn av bevissthet. En gang hun kom til seg selv, reagerte hun på at det regnet – samtidig som det var en solfylt sommerkveld. Hun kikket opp – og oppdaget den unge, tyske soldaten som bar henne. Han gråt. Det var tårene hans som regnet ned i ansiktet hennes.

Han representerte fienden. Halvdan Sivertsen har fortalt oss at «Det e langt inn te hjertan’ med klær på». Den gangen var det ikke så langt inn til hjertet – til tross for at klærne var en fiendeuniform. Det er farlig det som skjer i USA for tiden. Folk har ikke trukket i uniformer enda, men splittelsen er der – dyp og vond. Oppmuntret av en leder som har ansvaret for verdens største demokrati, uten selv å vise særlig demokratisk kompetanse.

Hvordan utvikler vi demokratiske ferdigheter? Jeg fikk det spørsmålet av en kenyansk kvinne som ledet kvinneprosjekter på landsbygda. Hun visste at Norge hadde hatt kvinner som statsledere – og ville vite hemmeligheten. Det var et stort spørsmål. Jeg tenkte på haugianerne, legfolket som insisterte på å få holde møter hjemme og lede dem selv, uten prest. Jeg tenkte på arbeiderbevegelsen som måtte stole på egne ideer og kjempe for dem. På husmorlagene der kvinner fikk erfaring i ledelse, på misjonsforeningene, på ungdomsforeningene og ungdomslagene, idrettslagene, de politiske lokallagene, skolesystemet, folkehøgskolene – alle disse gruppene og institusjonene har gitt oss en kompetanse vi sjelden reflekterer over.

Det har gitt oss demokratisk kompetanse. Gjennom generasjoner. Jeg er opptatt av dette. Jeg tenker på den første kristne gruppa som en før-demokratisk bevegelse. En gruppe der menn og kvinner var med å utvikle ny tro, ny praksis – og ny retning for sine liv. Jeg elsker «Magnificat», gledessangen Maria synger om barnet som er underveis:

Han spredte dem som bar hovmodstanker i sitt hjerte

Han støtte herskere ned fra tronen

og løftet opp de lave. Han mettet de fattige med gode gaver

og sendte de rike tomhendte fra seg.

Det var ganske sterk kost – og er det fortsatt. Teksten minner oss på at vi har mulighet til å skape en «himmel» for hverandre – eller å bidra til «helvete».

Når jeg synes det blir for mye umusikalsk politisk støy, hender det jeg velger å se på TV. Det er en serie med programmer om Monty Dons hager. Engelskmannen forstår seg på hage arkitektur. Sist så jeg et program om PARADISHAGER. Det var vidunderlig. Programmet var tatt opp bl.a. i Marokko. Mosaikk, geometri, rislende vann og masse planter! Noen trær, men flere tårn og søyler. Søylene skulle minne om palmene i oasene. En oase er et sted for hvile. For å hente seg igjen etter lang og varm ferd. Dyr og mennesker får mat og drikke. I oasen er det nok trær til at det blir svalt. Jeg hvilte i fortellingen om de paradisiske hagene. Programlederen gjorde oss oppmerksomme på en figur som gikk igjen. Det var et fliselagt firkantet basseng fylt med vann – nedsenket i bakken. Over bassenget var det en sirkelformet fontene der det hele tiden rislet vann - som i sin tur endte i firkanten under.

Firkanten symboliserer vår jordiske – politiske og menneskelige - virkelighet. Det runde bassenget med rislende vann – det er himmelen.

Jeg trengte å bli minnet på dette: Det gudommelige er alltid til stede- midt i alt kaoset. Jeg vil stanse opp og lytte etter lyden av rislende vann! For meg er det håp i den tanken…