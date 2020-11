Helt latterlig

nyheter

Kona holder på å le seg ihjel hver gang hun mener at jeg dummer meg ut - og det er ofte. - påstår hun. Jeg synes ikke det er like morsomt. Når jeg ikke ler av det hun synes er rasende morsomt, påstår hun at jeg ikke eier humoristisk sans. Jo da, jeg gliser ofte, men jeg gjør det inni meg, sånn at hun ikke skal oppdage hva jeg gliser av. Det er ikke sikkert hun hadde likt det.

Det påstås at en god latter forlenger livet. Da frykter jeg at kona kan bli utrolig gammel. Ja, du er jo blitt ganske gammel allerede, sier jeg - samtidig som jeg skynder meg å snu meg mot veggen og hoste voldsomt for å kvele latteren. Som sagt, jeg er ikke typen som gapaskratter høyt og voldsomt , jeg godter meg mer innvendig. Muligens i sjela.

Det er ikke godt å si hvor den innvendige latteren holder hus. Kanskje kommer det fra hjertet, selv om kona påstår at det er umulig fordi jeg er helt hjerteløs. Jeg er faktisk ikke så sikker på at mange gode latterkuler forlenger livet. Tvert imot, for å si det sånn. Det er altfor mange eksempler på folk som har ledd seg ihjel. Andre har ledd seg skakk og skeiv. Det er slett ikke helsebringende. Det fortelles også om folk som har fått skikkelig latterkrampe . Det er direkte skummelt - og bør så langt som mulig unngås. Det tryggeste er å være gravalvorlig. Latterkuler under tungtfordøyelige middager har mange ganger ført til at folk og fe har satt hele koteletter fast i halsen og rett og slett blitt kvalt av latter. Det er ikke det minste morsomt. Kanskje med unntak for aktuelle arvinger.

Voldsom latter kan også føre til urinlekkasje. Spesielt damer har en tendens til tisse seg ut i latterlige situasjoner. (NB: Tisse – ikke pisse!) Konas voldsomme latterkuler er helt klart livsfarlige å være i nærheten av. Jeg gjemmer meg ofte på toalettet for å unngå å bli truffet og såret. Hun har en helt syk latter. Kan man virkelig bli gammel med en syk latter?

Hvor kommer latteren ifra? De første menneskene på jorda lo forholdsvis lite. De hadde ikke så mange andre å le av. Adam gliste naturligvis litt da han oppdaget at Eva var splitter naken, men noe latterbrøl var det ikke snakk om. I den gode gamle bibelen fortelles det lite lattervekkende. Det var rett og slett mye alvor og dårlig humør i gamle dager -spesielt i det gamle testamentet. Det var like dårlige vitser i Bibelfortellingene som i Se og Hør. Den som ler høyt når han leser i sånne gamle bøker bør hurtigst mulig innlegges på et trygt sted. Det var ufint å le den gangen – og derfor ble ikke folk så gamle heller.

Folk lo ikke så mye seinere i middelalderen eller under Svartedauden heller. Det var triste greier i mange hundre år. Litt seinere dukket det endelig opp småmorsomme gjøglere og klovner. De prøvde å få hoffet og kongene til å le. Det var ikke så lett. Det var alvorlige folk med mange koner. Det fortelles også om stor bekymring for ei kongsdatter som ingen fikk til å le. Hun lo først da Tyrihans dukket opp med et helt tog av rare folk og kaklende gjess på slep. Da brølte prinsessa av latter. Hun datt ned av kongsdatterstolen og kysset en frosk, merkelig nok. Den gangen var det mye vanligere enn nå at kvinner drev på med å kysse frosker.

Tyrihans fikk både den humørløse fallerte prinsessa og halve kongeriket. Antakelig var det Nord-Norge han fikk, så det var ikke så mye å skryte av. Dette viser likevel at det kan lønne seg å prøve få folk og fe rundt seg i godt humør. Latter kan være like smittsomt som enkelte virus. Det finnes altfor mange humørløse folk som ikke en gang synes at politikk er morsomt. Selv rotter ler når man kiler dem på magen. Bare prøv! Det er gjennomført omfattende forskning med kiling av rotter.

På sykehus har man ansatt klovner som skal få folk til å le seg i hjel. I Senterpartiet har man ansatt en lattermaskin med en så smittsom latter at han snart blir Norges mest latterlige statsminister. I Arbeiderpartiet er det absolutt ingen som ler. Jonas Gørr Støre får folk til å gråte. Og Trond Giske får kvinnene til å hyle. Uansett – den som ler sist ler best. Og har du ledd av dette – så er det min tur til å le nå: Haha-ha-haha-ha......