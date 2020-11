Siste sprell fra misfornøyd montør, ville ha sak mot HLK gjenåpnet

nyheter

Begjæringen var et slags siste sprell i et forsøk på å få kortene delt ut på nytt, men han mislyktes. Montøren drev eget firma og var teknisk sett hanket inn for å gjøre en jobb for en av HLK sine underleverandører i 2017. Etter en uheldig konfrontasjon mellom montøren og daværende administrerende direktør for HLK, ble montøren fjernet fra sine oppdrag, etter klage fra HLK på hans oppførsel. Noe han ikke aksepterte.

Hålogaland Kraft frifunnet etter rettsoppgjør I etterkant av bruduljer med en montør på oppdrag for kraftselskapets underleverandører, ble HLK i Ofoten tingrett dømt til å betale til sammen 900.000.

Hålogaland Kraft ble stevnet inn for Ofoten tingrett med krav om økonomisk erstatning og dekning av alle montørens rettskostnader.

Mannen vant delvis gjennom i tingretten, men satt likevel tilbake med en svær advokatregning. Noe han var lite fornøyd med. Selv om han var forespeilet 900.000 kroner i erstatning, valgte han å anke videre til Hålogaland lagmannsrett. På det tidspunktet var HLK klar til å akseptere avgjørelsen i tingretten.

Anken var ikke akkurat et sjakktrekk, for montøren tapte så det dundret. Han forsøkte tidligere i år å fremme saken inn for Høyesterett, men ble avvist. Siste sjanse i rettssystemet var en total restart, gjennom en begjæring om gjenopptaking av saken. I begjæringen ble det fremsatt sterke anklager, blant annet om at HLK hadde forklart seg falskt for retten. Frostating lagmannsrett fant derimot ingen dokumentasjon om bevisst uriktig forklaring.

Retten opplevde ikke at saksøker kom med nye opplysninger som kunne rettferdiggjøre en ny rettsrunde. I stede tolket retten det som at han ville ha ny behandling av forhold og påstander som allerede var grundig belyst og avgjort i den første rettsrunden. Gjenopptakelse ble derfor avvist. Saken har fått sitt endelige punktum, og saksøker må betale hele advokatregningen til kraftselskapet.