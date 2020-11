Ubåt traff oppdrettsanlegg utenfor Harstad

nyheter

Det sier Ivar Moen, talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter til VG, som meldte om nyheten før midnatt.

Det skal ikke være skader på ubåten eller personellet om bord.

Ifølge Marius Arvesen ved Kleiva Fiskefarm har ulykken ført til brudd på en fortøyningsline. Til VG sier han at det er snakk om mindre skader og at det ikke er noen dramatikk. Selskapet fikk kveld inn et servicefartøy som retter opp skaden.

– Men anlegget har flere av disse, slik at skadene som er gjort fremstår umiddelbart som mindre skader. Det vil bli gjort en større vurdering av skadene i morgen, sier Moen.

Til Fremover sier Moen at oppdrettsanlegget befinner seg i Vågsfjorden utenfor Harstad.

Kleiva Fiskefarm AS er en familiebedrift drevet av familien Arvesen fra Engenes. Hovedkontoret er på Engenes på Andørja. Bedriften har drevet med oppdrett av laks som matfisk siden 1986. Oppdrettsvirksomhet er basert rundt Ibestad, Gratangen, Harstad og Kvæfjord kommune.