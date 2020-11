På minuttet 102 år siden første verdenskrig sluttet

nyheter

Klokka 11.00 i dag onsdag var det nøyaktig 102 år siden myrderiene i første verdenskrig tok slutt. Våpenhviledagen (engelsk: Armistice Day) markeres hvert år til minne om våpenhvileavtalen i 1918 mellom de stridende parter i den første verdenskrig og krigens slutt.

I Danmark, Nederland og Norge ble avslutningen av den første verdenskrig ikke særskilt feiret da disse landene var nøytrale. Men i de landene som led de største tapene av menneskeliv, markerte dagen lenge håpet om at denne krigen skulle gjøre slike globale væpnede konflikter utdaterte for all fremtid. Noe som ikke helt skulle holde stikk.

Dagen markeres i Storbritannia og Samveldet, i USA og i en del europeiske land. Nøyaktig hvor mange mennesker som døde, er vanskelig å kalkulere. Men det opereres i dag med et totalt antall drepte på 20 millioner. 9,7 millioner soldater og 10 millioner sivile.

(Kilde Wikipedia)