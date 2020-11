- Sterkt boligmarked og færre boliger til salgs

nyheter

– Nå har vi en situasjon i boligmarkedet hvor etterspørselen snart er større enn tilbudet. Dette kombinert med rekordlav rente taler for å forvente høy pris, selv om dette normalt er en måned hvor boligprisene synker. Boligprisen sank med tre prosent fra september men holder seg likevel 12,3 prosent over samme måned i fjor, skriver Odd Sverre Holte, Eiendomsmegler i DNB Eiendom Harstad i en pressemelding.

Tall fra DN Eiendom viser at det er solgt rundt syv prosent flere boliger enn på samme tid i fjor.

Holte tror nå på videre prisvekst fram mot jul, og at aktiviteten i desember vil bli langt høyere enn hva som er vanlig i julemåneden.

– Vi avblåste sommerferien og fikk rekordhøy aktivitet i juli, nå tror jeg vi kan avlyse juleferien også. Utfordringen i dagens marked er ikke å få solgt sin gamle bolig, men å finne sin nye. Derfor tror jeg mange vil være aktivt på boligjakt også i desember, uttaler Holte.

Hittil i år er det lagt ut 369 eiendommer for salg i harstadmarkedet. Det er 50 færre eiendommer sammenlignet mot samme periode i fjor. Det kan igjen være med å skape prispress, ifølge Holte.

– Per 31. oktober var det nærmere 36 prosent færre eiendommer ute i markedet sammenlignet med fjoråret, noe som er langt under normalen. Da sier det seg selv at det i mange tilfeller blir tøff konkurranse om objektene som ligger ute. Til tross for gode priser og lavere utbud i markedet ble 65 prosent av omsetningene i oktober solgt for under prisantydning. skriver Holte.

– I oktober var gjennomsnittsprisen 26 574 kroner per kvadratmeter p-rom og gjennomsnittet viser at det i oktober tok 17 dager lenger å selge eiendom i forhold til samme tid i fjor.